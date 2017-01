POL-ME: Ausstellung im Polizeigebäude - Mettmann - 1701061

2 weitere Medieninhalte

Henrik Wischnewski Maler und Bildhauer aus Mettmann Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Retrospektive: Landschaften in Acryl

Bilder von H. Wischnewski: Ausstellung bei der Polizei Mettmann mit Vernissage am Freitag, 20.01.2017, 19.00 Uhr

Die erste Ausstellung im neuen Jahr wird am Freitagabend, 19.00 Uhr, mit einer Vernissage eröffnet. Der Mettmanner Künstler Henrik Wischnewski zeigt einen kleinen Teil der Werke aus seiner langjähriger künstlerischen Tätigkeit.

RETROSPEKTIVE - Landschaften in Acryl bieten dem Betrachter stimmungsgewaltige Eindrücke. Größe und Weite der Perspektiven lassen den Mensch als sehendes Individuum in den Hintergrund treten, dafür sind Stimmungen und Gefühle aus dem Auge des Künstlers in allen Bildern zu spüren.

Henrik Wischnewski zu seiner Ausstellung: "Natur und Landschaft ist Thema dieser Ausstellung von großformatigen Acrylbildern, die hier im Gebäude der Kreispolizeibehörde zu sehen sind. Bei meiner Malerei bewege ich mich gern im Bereich "Landschaften", was einerseits sicherlich den vielen Eindrücken von meinen Reisen geschuldet ist. Dabei steht allerdings nicht unbedingt die genaue Abbildung einer bestimmten Landschaft im Vordergrund, sondern ich versuche, ein mit einer erlebten Landschaft verknüpftes Gefühl einer imaginierten Landschaft in meinem Bild umzusetzen (Nordische Landschaft). Dabei können andererseits aber auch vom konkreten Thema Landschaft abstrahierende und scheinbar weit entfernte, stark bewegte Farbkompositionen (Serie der "Wolkenbilder": z.B. "Götterdämmerung") entstehen. Auch können Bilder zu diesem Thema politisch motiviert sein (Stars & Stripes). Thematisch lassen sich sogar auch Innenansichten einbinden (Disziplin und Kontrolle). Ich verwende hauptsächlich Acrylfarben, aber gelegentlich auch Seidenmalfarbe oder Lack. Auch finden geeignete Fundsachen wie Sackleinen, Japanpapier, Holz und anderes, auch Spachtelmasse und Sand in meinen Materialbildern den Weg auf die Leinwand."

Zur offenen Vernissage am Freitag, 20.01.2016, 19.00 Uhr sind Interessierte und Gäste herzlich eingeladen, Henrik Wischnewski ist als Künstler und Aussteller anwesend.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell