POL-ME: 12-jähriges Kind angefahren - Langenfeld - 1701060

Mettmann (ots) - Am Freitagmorgen des 13.01.2017, gegen 07:10 Uhr, kam es an der Kreuzung Rheindorfer Straße/ Kölner Straße in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind. Nach Angaben der Unfallbeteiligten und der Zeugen befuhr eine 19- jährige Frau mit ihrem Pkw Toyota Aygo die Rheindorfer Straße in Fahrtrichtung Kölner Straße. Als sie an der Kreuzung nach links auf die Kölner Straße in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße abbiegen wollte, übersah sie ein 12-jähriges Kind, welches dort bei Grünlicht zeigender Fußgängerampel die Fahrbahn überquerte und erfasste es mit ihrem Fahrzeug. Der Junge fiel auf den angrenzenden Gehweg und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Düsseldorf gebracht, welches er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Nach ersten Ermittlungen entstand an dem Pkw Toyota kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell