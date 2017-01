POL-ME: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden - Erkrath - 1701059

Mettmann (ots) - Am Donnerstag, dem 12.01.2016, gegen 17:55 Uhr, beabsichtigte eine 35-jährige Ford-Fusion-Fahrerin mit ihrem Pkw von der Gerresheimer Landstraße in Erkrath-Unterfeldhaus nach links in die Max-Planck-Straße abzubiegen. Dabei übersah die Frau einen 62-jährigen vorrangberechtigten Düsseldorfer, der ihr mit seinem Ford-Focus auf der Gerresheimer Landstraße entgegenkam. Die Frau prallte mit der Front ihres Fahrzeugs gegen die vordere linke Seite des Ford-Focus. Sowohl die 35-Jährige als auch der Düsseldorfer zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und mussten anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach einer ambulanten Behandlung durften sie dieses wieder verlassen. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 16.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell