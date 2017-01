POL-ME: Trickdiebe in Wülfrath erfolgreich - Wülfrath - 1701058

Symbolbild: Warnung vor Trickdieben Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Immer wieder warnt die Polizei im Kreis Mettmann vor Trickdieben, die sich unter einem Vorwand den Zutritt zu den Wohnungen meist älterer Menschen verschaffen, um dort anschließend günstige Gelegenheiten zum Diebstahl zu nutzen.

Zwei Fälle dieser Art wurden am Donnerstag, dem 12.01.2017, der Polizei in Wülfrath angezeigt.

Dort waren jeweils zwei männliche Täter mit unterschiedlichen Maschen an den Wohnungstüren zweier 70 und 79 Jahre alter Frauen erschienen. An der Wilhelmstraße überprüften, gegen 15:30 Uhr, angeblich zwei Handwerker aufgrund eines Rohrbruches den Wasserdruck der Leitungen in der Hochhauswohnung einer Rentnerin. Im zweiten Fall gaben sich zwei unbekannte Männer als Mitarbeiter eines örtlich bekannten Kabelnetzbetreibers aus und überprüften, gegen 15:25 Uhr, angeblich alle Anschlüsse in Wohnungen des Mehrfamilienhauses an der Kastanienallee in Wülfrath.

Tatsächlich stahlen die Trickdiebe jedoch Schmuck und Bargeld der Geschädigten in einem günstigen Augenblick.

Die "falschen Wasserwerker" an der Wilhelmstraße wurden wie folgt beschrieben:

- beide ca. 23- 25 Jahre alt

- ca.1,70 m groß

1. Person:

- mittelblonde, kurze Haare

- mitteleuropäisches Aussehen

- bekleidet mit blauer Arbeitshose und grauer Arbeitsjacke

- trug rote Handschuhe

2. Person:

- dunkle, kurze Haare

- südländisches Aussehen

- bekleidet mit einem blauen Arbeitsanzug

- trug schwarze Handschuhe

Die "falschen Fernsehtechniker" an der Kastanienallee wurden wie folgt beschrieben:

- ca. 20- 30 Jahre alt

- ca. 1,70 m groß

- dunkle, kurze Haare

- eine Person mit einer kräftigen Statur, die andere mit einer schlanken Statur

- bekleidet waren beide Täter mit schwarzen Jacken mit der Aufschrift eines Kabelnetzbetreibers und schwarzen Hosen

Bisher liegen der Wülfrather Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der beschriebenen Trickdiebe vor. Maßnahmen zur Spurensicherung an den Tatorten sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058/ 9200-6180, jederzeit entgegen. Zugleich warnt die Kreispolizei vor den beschriebenen Maschen und davor, unbekannte Personen unkontrolliert in die eigenen vier Wände einzulassen.

