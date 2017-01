POL-ME: 40-jährige Frau von Pkw erfasst und schwer verletzt - Velbert - 1701056

Mettmann (ots) - Am Donnerstagabend des 12.01.2017, gegen 19:10 Uhr, beabsichtigte ein 69-jähriger Renault-Fahrer mit seinem Pkw von der Kirchstraße in Velbert-Tönisheide nach links auf die Kuhlendahler Straße abzubiegen. Dabei übersah der Mann eine 40-jährige Fußgängerin, die in Begleitung ihrer 8-jährigen Tochter den dortigen Fußgängerüberweg bei Grünlicht überquerte. Der Pkw erfasste die Frau und schleuderte sie zu Boden. Die 40-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde noch an der Unfallörtlichkeit von Ersthelfern betreut und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben von Zeugen hatte die 40-jährige unmittelbar vor dem Zusammenstoß das Mädchen "nach vorne gestoßen", so dass das Kind von dem Renault nicht erfasst wurde und unverletzt blieb. An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell