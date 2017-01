POL-ME: Vier Pkw durch Feuer beschädigt - Monheim am Rhein - 1701048

Mettmann (ots) - Am Donnerstag, dem 12.01.2017, gegen 03:05 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu vier brennenden Fahrzeugen an der Alfred-Delp-Straße in Monheim-Baumberg gerufen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte auf einer Parkfläche gegenüber der Hausnummer 6 ein VW Golf in voller Ausdehnung. Drei weitere Pkw, die in unmittelbarer Nähe zum VW Golf parkten, hatten - augenscheinlich durch die starke Brandwirkung - ebenfalls Feuer gefangen. Obwohl die Wehrleute aus Monheim schnell vor Ort waren und das Feuer zügig löschen konnten, brannten drei der betroffenen Fahrzeuge vollständig aus. Ein vierter Pkw wurde durch die Hitze erheblich beschädigt. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich die Höhe des Sachschadens auf ca. 40.000,- Euro. Die genaue Brandursache steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173/ 9594-6350, jederzeit entgegen.

