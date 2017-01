POL-ME: Schrauben abmontiert - Langenfeld - 1701044

Mettmann (ots) - In der Zeit zwischen Montag, dem 09.01.2017, 21:00 Uhr, bis Dienstag, dem 10.01.2017, 06:30 Uhr, demontierten Unbekannte an der Straße "In den Griesen" in Langenfeld-Immigrath mehrere Schrauben an dem linken Vorderreifen eines geparkten Audi A4. Nach Angaben des Audi-Fahrers bemerkte dieser auf der Autobahn ein "verändertes" Fahrverhalten an dem Pkw. Als der Mann daraufhin anhielt und nachschaute, musste er feststellen, dass sein linker Vorderreifen "platt" war und vier von fünf Schrauben nicht mehr an der Felge befestigt waren. Augenscheinlich waren die Schrauben mutwillig entfernt worden, wodurch sich der Reifen jederzeit vom Pkw hätte lösen können. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173/ 288-6310, jederzeit entgegen.

