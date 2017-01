POL-ME: Zwei KFZ-Täter in Breitscheid festgenommen - Ratingen - 1701043

Mettmann (ots) - Bereits Dienstagnacht des 10.01.2017, gegen 02:00 Uhr, gelang es der Polizei am Lintorfer Weg in Ratingen-Breitscheid zwei Fahrzeug-Aufbrecher festzunehmen. Die beiden Männer im Alter von 24 bzw. 23 Jahren hatten kurz zuvor auf dem Parkplatz eines Hotels sowohl die Heck- als auch die Seitenscheibe eines dort geparkten VW Passats eingeschlagen und anschließend diverse Wertgegenstände, u.a. einen Laptop aus dem Fahrzeug entwendet. Der aufmerksame Rezeptionist des Hotels beobachtete das Duo über eine Sicherheitskamera bei ihrer Tatausführung und informierte umgehend die Polizei. Als die beiden Täter die Beute zu ihrem Auto schleppten, das sie zuvor in Tatortnähe an einem Feldweg abgestellt hatten, wurden sie von den eintreffenden Beamten überrascht. Die Männer flüchteten zunächst über ein Feld in Richtung Lintorfer Weg. Dort gelang es den Polizisten, die beiden Flüchtigen einzuholen und trotz heftiger Gegenwehr festzunehmen. Bei der Festnahme erlitt einer der Beamten leichte Verletzungen und musste sich anschließend zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Er bleibt bis auf weiteres dienstunfähig. Intensive und noch andauernde Ermittlungen ergaben, dass die beiden Beschuldigten für weitere Pkw-Aufbrüche, u.a. in Neuss, verantwortlich sind. Die beiden Männer wurden heute dem Haftrichter vorgeführt.

