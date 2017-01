POL-ME: Fensterscheibe des Bürgerhauses eingeworfen - Haan - 1701042

Mettmann (ots) - Am Dienstag, dem 10.01.2017, gegen 15:20 Uhr, hörte ein aufmerksamer Zeuge lautes Klirren, das aus Richtung des alten Bürgerhauses an der Düsselberger Straße in Haan-Gruiten zu ihm herüberschallte. Als der Mann dort nachschaute, musste er feststellen, dass Unbekannte eine Fensterscheibe im ersten Stock augenscheinlich eingeworfen hatten. Gleichzeitig nahm der Mann vier männliche Jugendliche im Alter zwischen zwölf bis vierzehn Jahren wahr, die sich von dem leerstehenden Objekt lachend entfernten. Drei der Jungen seien dunkel gekleidet gewesen, der vierte habe eine grüne Jacke und einen hellen Rucksacke getragen. Bei der Gruppe soll es sich um Schüler gehandelt haben. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129/ 9328-6480, jederzeit entgegen.

