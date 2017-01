POL-ME: Berichtigte Unfallzeit zu gemeldetem Verkehrsunfall - Wülfrath - 1701040

1 weiterer Medieninhalt

Die erste Kollision zog weitere in Kettenreaktion nach sich Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Mit unserer Pressemitteilung / ots 1701039 vom heutigen Tage (00.56 Uhr) berichteten wir bereits ausführlich von einem Verkehrsunfall in Wülfrath, der sich dort am Dienstagnachmittag des 10.01.2017 auf der Wilhelmstraße ereignete. Durch einen redaktionellen Fehler wurde jedoch eine falsche Unfallzeit angegeben. Der berichtigte Unfalltext muss daher wie folgt lauten:

"Am 10.01.2017 kam es um 14:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Beteiligten, einer Verletzten und einem hohen Sachschaden. Eine 48-jährige Autofahrerin aus Wülfrath übersah an der Kreuzung Wilhelmstraße/Ellenbeek mit ihrem VW Tiguan offenbar das Rotlicht der dortigen Ampel. Dadurch kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß zwischen ihrem PKW und dem Skoda Fabia eines 67-jährigen Fahrzeugführers aus Wülfrath, welcher von der Straße Ellenbeek bei Grünlicht nach links in die Wilhelmstraße einbog. Durch den Zusammenstoß verlor die 48-jährige Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren PKW und prallte auf einen, in entgegengesetzter Fahrtrichtung, an der Ampel wartenden PKW VW Polo (Fahrerin 48 Jahre aus Wülfrath). Dieser wiederum prallte gegen einen dahinterstehenden LKW Daimler.

Bei dem Unfall wurde die vermeintliche Unfallverursacherin leicht verletzt und es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 16.500,- Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung teilweise gesperrt.

Bis auf den LKW mussten alle beteiligten PKW abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren."

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell