POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 1701034

Mettmann (ots) - Folgende Einbrüche wurden in der Zeit vom 06. bis zum 09. Januar 2017 entdeckt und angezeigt. Betroffen waren die nachfolgenden Städte:

--- Velbert ---

Am Freitagabend des 06.01.2017, gegen 20.10 Uhr, kam es zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Kuhler Straße im Velberter Ortsteil Langenberg. Zwei bislang noch unbekannte Straftäter erkletterten einen Balkon im Erdgeschoss des Hauses und hebelten dort mit Werkzeuggewalt an einer Balkontüre, als eine Bewohnerin der Wohnung auf die zwei Einbrecher aufmerksam wurde und diese zur Flucht bewegte. Die beiden Straftäter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Leider erst mit etwa einer Stunde Verzögerung wurde die Polizei über den erfolglosen Einbruchsversuch informiert, bei dem aber ein Sachschaden von mindestens 100,- Euro entstand. Nur einer der flüchtigen Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich,

- ca. 25 Jahre alt,

- ca. 170 cm groß und schlank,

- bekleidet mit Bluejeans-Hose und schwarzer Jacke.

Am vergangenen Wochenende, zu nicht genau bekannter Zeit, kam es zu mehreren Einbruchversuchen in einen Supermarkt an der Bernsaustraße im Velberter Ortsteil Neviges. Am Sonntagabend des 08.01.2017, gegen 20.15 Uhr, wurde die Tat entdeckt und angezeigt. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten offenbar zuerst versucht eine Zugangstür an der Laderampe des Marktes aufzuhebeln. Dieser hielt jedoch trotz eingesetzter Werkzeuggewalt stand. Nicht so eine Hauseingangstüre nur wenige Meter daneben. Durch die aufgehebelte Hauseingangstüre gelangte man dann zwar in den Hausflur des Gebäudes, eine dortige Nebentüre zum Supermarkt trotzte den Hebelversuchen des oder der Täter aber ebenfalls erfolgreich. Der oder die Täter flüchteten daraufhin unerkannt und ohne Beute. Zurück blieb jedoch ein geschätzter Sachschaden von 2.700,- Euro an drei Türen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Heiligenhaus ---

In der Zeit vom Samstagnachmittag des 07.01., 14.00 Uhr, bis zum Sonntagmorgen des 08.01.2017, 06.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Firmen- und Geschäftsräume eines metallverarbeitenden Unternehmens an der Unteren Industriestraße in Heiligenhaus. Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangten der oder die Täter ins Gebäude. Was aus den betretenen und nahezu komplett durchsuchten Räumlichkeiten verschwand, steht aktuell noch nicht genau fest.

Nachdem es dort erst vor wenigen Tage schon zu einem versuchten Einbruch in die Geschäftsräume eines Cafés mit Kaffee-Rösterei an der Westfalenstraße in Heiligenhaus kam (siehe unsere Pressemitteilung / ots 1612145 v. 29.12.2016), wiederholte sich eine solche Tat am nächtlichen Sonntagmorgen des 08.01.2017 gegen 04.00 Uhr. Wieder wurde das gleiche Fenster zerstört, erneut wurde dabei ein Einbruchalarm ausgelöst. Doch dieses Mal drang der Täter trotzdem in die Geschäftsräume ein, aus denen er dann eine komplette Kassenlade aus dem Thekenbereich entwendete, in welcher sich aber zur Tatzeit kein Bargeld befand. Mit dieser für ihn wahrscheinlich enttäuschenden Beute flüchtete der unbekannte Einbrecher. Er entkam in unbekannte Richtung bevor erste alarmierte Kräfte am Tatort erschienen. Zurück blieb wiederum Sachschaden am Einstiegsfenster.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Ratingen ---

Am frühen Freitagabend des 06.01.2017, gegen 17.40 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus an der Alte Kölner Straße in Breitscheid. Zwei männliche, bislang noch unbekannte Straftäter hebelten eine Terrassentüre auf, um in eine der Wohnungen zu gelangen. Dabei wurden sie aber von einem Hausbewohner entdeckt, der einen der Straftäter sogar Ergreifen und für kurze Zeit festhalten konnte. Dennoch gelang schließlich beiden Straftätern die Flucht aus dem Haus und weiter zu Fuß in unbekannte Richtung. Sie konnten auch im Zuge schneller und intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Sie wurden wie folgt beschrieben:

1. Täter:

- männlicher Ausländer,

- südländisches Erscheinungsbild,

- ca. 175 cm groß,

- normale Figur,

- ca. 25 bis 27 Jahre alt,

- kurze schwarze Haare,

- Dreitagebart,

- braune Augen.

2. Täter:

- männlicher Ausländer,

- südländisches Erscheinungsbild,

- ca. 190 cm groß,

- schlanke Figur,

- dunkel gekleidet,

- Sturmmaske.

In der Zeit vom Freitagmorgen des 06.01., 09.00 Uhr, bis zum nächtlichen Samstagmorgen des 07.01.2017, 02.30 Uhr, kam es zum Einbruch in ein Haus an der Straße Rotdorn in Tiefenbroich. Durch eine aufgebrochene Tür zum Garten gelangte man in das Gebäude. Scheinbar zielgerichtet wurde darin die komplette erste Etage durchwühlt. Mit dabei aufgefundenem Schmuck, als Beute in noch nicht genau bekanntem Wert, verließen der oder die Einbrecher den Tatort dann wieder. Hierbei blieb Sachschaden an der aufgebrochenen Türe zurück.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Hilden ---

Am Freitag, dem 06.01.2017, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 23.45 Uhr, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in eine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses an der Richard-Wagner-Straße in Hilden. Durch eine aufgebrochene Terrassentüre gelangte man in die Wohnung. Aus den durchsuchten Räumen verschwanden Schmuck, eine Armbanduhr und diverse elektronische Geräte in noch nicht genau bekanntem Gesamtwert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Monheim am Rhein ---

Am späten Sonntagabend des 08.01.2017, nach dem Stand erster polizeilicher Ermittlungen zwischen 23.00 und 24.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Betriebsräume einer Firma an der Straße An der Tongrube in Monheim am Rhein. Offenbar gleich mehrere Straftäter verschafften sich durch einen aufgeschnittenen Maschendrahtzaun hindurch Zutritt zum Firmengelände. Durch ein rückwärtig gelegenes Rolltor und weitere aufgebrochene Türen im Innenbereich, gelangte man dann in die Lagerräume des Unternehmens. Daraus verschwanden diverse, offenbar ganz speziell ausgesuchte elektronische Bauteile in noch nicht genau bekanntem Gesamtwert. Mit dieser Beute verschwand zugleich aber auch ein Kleinlastwagen Mercedes-Sprinter der Firma, der zuvor in der Lagerhalle geparkt war. Das in Monheim am Rhein entwendete Firmenfahrzeug, mit dem der oder die Einbrecher vom Tatort flüchteten, wurde von der Autobahnpolizei Düsseldorf am noch nächtlichen Montagmorgen des 09.01.2017 unverschlossen, mit laufendem Motor, aber verlassen, am Fahrbahnrand der A46 in Höhe Erkrath aufgefunden. Die daraufhin durchgeführten Ermittlungen zur Herkunft des Fahrzeugs, führten zur Auffindung des Tatortes in Monheim am Rhein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Einbruchschutz:

- Lassen Sie bei Wohnungs-/Haustüren mit Glasfüllung niemals innen den Schlüssel stecken.

- Vermeiden Sie es, Schlüssel draußen zu verstecken, um sich z. B. bei einem unfreiwilligen Aussperren helfen zu können, denn: Einbrecher kennen jedes Versteck.

- Sollten Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie unverzüglich den Schließzylinder aus.

- Verschließen Sie Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen - denn gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Sichern Sie auch Fenster und Balkontüren in den oberen Stockwerken, denn Einbrecher sind manchmal wahre Kletterkünstler. Leitern, Gartenmöbel, Kisten, Mülltonnen, Rankgerüste usw. können als Kletterhilfen dienen.

- Lassen Sie Rollläden nur nachts herunter, sonst entsteht tagsüber der Eindruck, die Bewohner seien nicht da.

- Verschließen Sie stets Türen von Kellern und Dachböden.

- Kellerlichtschächte und Kellerfenster sollten Sie z. B. mit massiven, gut verankerten Gittern oder Gitterrosten sichern lassen.

- Lassen Sie Wohnung oder Haus bei längerer Abwesenheit durch Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder gegebenenfalls "Haushüter" bewohnen oder bewohnt erscheinen: Briefkasten leeren, Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher unregelmäßig betätigen.

- Verzichten Sie auf eine Mitteilung über Ihre Abwesenheit auf dem Anrufbeantworter.

- Informieren Sie Ihre Nachbarn über den Einsatz von Zeitschaltuhren für Rollläden, Beleuchtung, Radio etc.

- Lassen Sie Wertsachen nicht offen zu Hause herumliegen.

- Markieren Sie Ihre Wertgegenstände (Gravur, UV-Stifte etc.) eindeutig und notieren Sie die wichtigsten Daten in einer Wertgegenstandsliste. Fotografieren Sie schwer zu beschreibende Gegenstände.

- Bewahren Sie besonders Wichtiges oder Wertvolles (z. B. Dokumente, Sparbücher, Sammlungen, Gold oder Schmuck), das Sie nur selten brauchen, bei Ihrem Geldinstitut im Schließfach auf.

- Wenn Sie diese wertvollen Dinge im Haus behalten möchten, bringen Sie sie in einem geprüften Wertbehältnis (z. B. Tresor) unter.

Mit der Kampagne "Riegel vor" ( www.riegelvor.nrw.de ) gegen den Wohnungseinbruch reagiert die Polizei NRW auf die bundesweit steigenden Zahlen beim Einbruch. Neben zum Teil erheblichen materiellen Schäden sind oft auch dauerhafte psychische Belastungen vieler Opfer die schlimmen Folgen solcher Taten. Und die Anzahl der Fälle steigt scheinbar weiter. Wir wollen nicht, dass Sie Opfer werden und möchten daher gemeinsam mit Ihnen dem Einbrecher einen Riegel vorschieben !

Hinweise von Ihnen zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder andere Beobachtungen sind für uns wichtig. Die Chancen Einbrüche zu verhindern oder Einbrüche aufzuklären und die Täter fest zu nehmen, steigen mit der Zahl Ihrer Hinweise. Auf gute Nachbarschaft ! - Achten Sie auf unbekannte Personen und/oder auf verdächtige Situationen "nebenan". Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.

Lassen Sie sich zum eigenen Schutz von Ihrer Polizei beraten. Informationen zur Sicherung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung und über geeignete Wertbehältnisse erhalten Sie bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Kreises Mettmann - Telefon 02104 / 982 - 7777. Diese informiert Sie auch über Hersteller von geprüften und zertifizierten Einbruch hemmenden Produkten sowie zu Unternehmen, die Sicherungstechnik fachgerecht einbauen können.

