POL-ME: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden - Erkrath - 1701031

3 weitere Medieninhalte

Der schwer beschädigte Renault Megane vor der Hauswand Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Sonntagnachmittag des 08.01.2017, gegen 14.15 Uhr, befuhr eine 54-jährige Frau aus Hilden, mit ihrem silbernen PKW Renault Megane, die innerörtliche Straße Trills im Erkrather Ortsteil Hochdahl, aus Richtung Wiesenstraße kommend, in Fahrtrichtung Klosterweg. An der Kreuzung Bruchhauser Straße / Sedentaler Straße war die örtliche Ampelanlage außer Betrieb und zeigte gelbes Blinklicht für die untergeordnete Straße Trills an. Von dieser kommend fuhr die 54-Jährige in die Kreuzung ein. Dabei übersah sie den silbernen PKW Mercedes der A-Klasse einer 58-jährigen Frau aus Köln, welche die vorfahrtberechtigte Bruchhauser Straße befuhr und die Kreuzung geradeaus in Richtung Sedentaler Straße überqueren wollte. Dabei kam es zur schweren Kollision der beiden Fahrzeug. Der Mercedes prallte frontal in die Fahrerseite des Renaults. Dieser wurde von der enormen Wucht des Zusammenpralls herumgeschleudert und prallte zunächst in eine Grundstücksmauer neben der Fahrbahn. Von dort rollte der Megane noch durch den abschüssigen Kreuzungsbereich bevor er noch leicht mit einer Hauswand kollidierte und dadurch erst endgültig zum Stillstand kam.

Beim Unfall wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Während die Fahrerin des Renaults mit einem Rettungswagen in ein Hildener Krankenhaus gebracht wurde und dieses nach ambulanter ärztlicher Behandlung wieder verließ, wollte sich die Fahrerin des Mercedes erst später eigenständig in ambulante ärztliche Behandlung begeben. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie wurden von einem örtlichen Unternehmen geborgen und abgeschleppt. Der an den beiden PKW, an Grundstücksmauer und der Hauswand entstandene Gesamtsachschaden wird mit mindestens 15.500,- Euro beziffert.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell