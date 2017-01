POL-ME: Unfall ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss - Velbert - 1701026

Verkehrsunfall in Velbert Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss verursachte ein 18jähriger Mann in Velbert auf der Friedrichstraße einen Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Der aus Mülheim/Ruhr stammende Fahrer eines PKW Mercedes E-Klasse befuhr gegen 07:43 Uhr die Friedrichstraße in südöstliche Richtung. An der Einmündung Sternbergstraße bemerkte er zu spät den mit 3 Personen besetzten PKW Ford eines 52jährigen Velberters, der bereits an der dortigen Ampel bei Rotlicht wartete. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem sich alle Insassen des Ford leicht verletzten. Sie begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der 18jährige blieb unverletzt. Der PKW Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 18jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Ihm wurde bei der Polizeiwache Velbert durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Person keine Fahrerlaubnis besitzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell