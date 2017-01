POL-ME: Dachstuhlbrand in Haan - Haan - 1701025

Mettmann (ots) - In der Nacht vom 06.01.2017 auf den 07.01.2017 kam es gegen 01:25 Uhr, aus bisher unbekannter Ursache, in Haan auf der Turnstraße zu einem Dachstuhlbrand in einer Doppelhaushälfte. Durch einen Rauchmelder alarmiert, verständigte der Hausbewohner selbständig die Feuerwehr, welche den Brandherd im 2. OG des Hauses im Bereich des Kamins entdeckten und löschten. Der 55 -jährige Hausbewohner erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gebäudeschaden von ca. 300000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell