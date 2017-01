POL-ME: Fußgänger beim Abbiegen übersehen und schwer verletzt - Langenfeld - 1701023

Symbolbild: Rettungswageneinsatz nach Verkehrsunfall erforderlich Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Freitagmorgen des 06.01.2017, gegen 07.30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Langenfeld, mit einem weißen Kleinlastwagen VW Crafter, die innerörtliche Kölner Straße in Langenfeld. Aus Richtung Düsseldorfer Straße und Volksgarten kommend, wollte er an der beampelten Kreuzung Hauptstraße nach rechts in diese abbiegen. Die Ampel der Hauptfahrrichtung zeigte zu diesem Zeitpunkt Grünlicht. Nach eigenen Angaben übersah der Langenfelder beim Abbiegen in der morgendlichen Dämmerung einen 38-jährigen Fußgänger aus Hilden, welcher die Hauptstraße gerade auf einer dortigen Fußgängerfurt in Richtung Volksgarten überquerte. Auch die Ampel für Fußgänger zeigte zu diesem Zeitpunkt Grünlicht.

Der als Rechtsabbieger wartepflichtige LKW kollidierte mit dem Fußgänger, als dieser die Straße schon beinahe vollständig überquert hatte. Beim Zusammenprall wurde der Fußgänger zu Boden geschleudert. Dabei schlug er mit dem Kopf auf dem Asphalt der Straße auf. Hierbei zog sich der 38-jährige Hildener so schwere Verletzungen zu, dass ihn ein angeforderter Rettungswagen, nach intensiver Erstversorgung am Unfallort, in ein örtliches Krankenhaus bringen musste. Dort verblieb der Patient zur stationären ärztlichen Behandlung. Der 57-jährige LKW-Fahrer aus Langenfeld blieb nach eigenen Angaben unverletzt, an dem von ihm gefahrenen Firmenfahrzeug aus Leverkusen entstand kein erkennbarer Sachschaden.

