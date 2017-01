POL-ME: Zwei Totalschäden mit zwei Verletzten - Monheim - 1701014

Mettmann (ots) - Am frühen Mittwochmorgen des 04.01.2016, gegen 06:55 Uhr, beabsichtigte ein 28-jähriger Ford-Fahrer mit seinem Pkw von der Alfred-Nobel-Straße in Monheim, in Höhe der Hausnummer 50, nach links in eine Werkszufahrt abzubiegen. Dabei übersah der Mann den entgegenkommenden Nissan-Micra einer 49-jährigen Monheimerin, die mit ihrem Pkw in Richtung Leverkusen unterwegs war. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Autos. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der 28-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn schleuderte und dort zum Stehen kam. Während sich der 28-Jährige anschließend mit leichten Verletzungen selbständig in ärztliche Behandlung begeben konnte, musste die Düsseldorferin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt die Höhe des Gesamtschadens auf mindestens 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell