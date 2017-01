POL-ME: Blitzeinbruch beim Juwelier in der Mittagspause - Velbert - 1701010

1 weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots) - Den Geschäftsschluss eines Juweliers in der Mittagspause nutzte ein bislang noch unbekannter Straftäter am Montagnachmittag des 02.01.2017, gegen 14.40 Uhr, zu einem Blitzeinbruch in die Fensterauslagen des Geschäftes. Gleich mehrere Zeugen hörten zur Tatzeit zuerst einen lauten Knall, dann das Splittern von Glas im Bereich der Hellerstraße im Velberter Ortsteil Langenberg. Als man nach der Ursache schaute, sah man einen zurzeit noch unbekannten Mann, der gerade eine Schaufensterscheibe des Juweliers, im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses Nr. 21, mit einem steinernen Blumenkübel von außen eingeschlagen hatte. Durch das entstandene Loch im Schaufenster langte der Straftäter in die dahinter ausgestellten Auslagen und griff sich daraus eine graue Schmuckschatulle mit ca. 30 verschiedenen Goldringen.

Mit dieser Beute im Wert von ca. 10.000,- Euro flüchtete der Straftäter dann sofort zu Fuß in Richtung Froweinplatz. Trotz einer sofortiger Alarmierung der örtlichen Polizei und deren schneller Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen, konnte der unbekannte Dieb entkommen. Er wird von den Zeugen wie folgt beschrieben:

- männlich,

- ca. 20 Jahre alt,

- ca. 175 cm groß,

- schlanke Figur,

- dunkelblonde bis braune Haare

- insgesamt dunkel gekleidet, mit dunkelbraunem Sakko und dunkelbraunen Stiefeln,

- trug eine Kappe auf dem Kopf und einen Schal um den Hals.

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des flüchtigen Täters vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu, insbesondere Zeugenaussagen zur weiteren Flucht des beschriebenen Täters, zu seiner Identität und möglichem Verbleib, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

