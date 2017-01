POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 1701009

6 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots) - Folgende Einbrüche wurden in der Zeit vom 30. Dezember 2016 bis zum 02. Januar 2017 entdeckt und angezeigt. Betroffen waren die nachfolgenden Städte:

--- Velbert ---

Am Sonntagmittag des 01.01.2017, gegen 12.55 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge zwei Jungen, die sich in verdächtiger Art und Weise an einem Imbissstand an der Bonsfelder Straße im Velberter Ortsteil Langenberg zu schaffen machten. Der Zeuge überraschte die zwei Jungen daraufhin auf frischer Tat, nachdem diese mit Werkzeuggewalt die Holztür des Standes geöffnet hatten und darin eingedrungen waren. Der vorbildliche Zeuge informierte umgehend die örtliche Polizei und konnte einen der beiden Jungen, einen 11-jährigen Langenberger, bis zum schnellen Eintreffen der Einsatzkräfte festhalten. Der 11-jährige Langenberger zeigte sich sofort umfassend geständig. Die Identität seines flüchtigen 13-jährigen Komplizen aus Langenberg, der mit Schlüsseln und Wechselgeld vom Tatort verschwunden war, konnte schnell ermittelt werden. Die Velberter Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die beiden Beschuldigten ein und informierte die jeweiligen Erziehungsberechtigten davon. Die polizeilichen Ermittlungen, in Kooperation mit dem zuständigen Jugendamt, dauern dazu weiterhin an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Ratingen ---

Über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus am Kämpchenweg in Eggerscheid sowie die danach zeitnah erfolgte Festnahme von zwei 35- und 36-jährige Südosteuropäer vom Freitagabend des 30.12.2016, 18.45 Uhr, durch eine Zivilstreife der Ratinger Polizei, berichteten wir schon ausführlich mit eigenständiger Pressemitteilung / ots 1701006 vom heutigen Tage.

In der Zeit vom Donnerstagabend des 29.12., 17.00 Uhr, bis zum Freitagnachmittag des 30.12.2016, 16.25 Uhr, kam es zum Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Winterheimweg in Ratingen-Ost. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt durch ein aufgebrochenes Wohnzimmerfenster. Aus den betretenen und durchsuchten Wohnräumen verschwand nach ersten Erkenntnissen mindestens ein digitaler Fotoapparat.

In der Zeit vom Freitagmorgen des 23.12.2016 bis zum Sonntagnachmittag des 01.01.2017, 14.15 Uhr, nutzten ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter die Abwesenheit der Bewohner eines Reihenhauses an der Straße Am Ehrkamper Bruch in Breitscheid, um in die Wohnräume des Hauses einzudringen. Dazu wurde ein Erdgeschossfenster gewaltsam geöffnet und als Ein- und Ausstieg genutzt. Aus den durchsuchten Räumen verschwanden diverse Gegenstände, deren genauer Umfang noch nicht aufgelistet ist.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Wülfrath ---

In der Zeit vom Silvesterabend des 31.12.2016, 19.45 Uhr, bis zum Neujahrsmorgen am 01.01.2017, 04.45 Uhr, nutzten ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses an der Siedlerstraße in Rohdenhaus. Durch eine nur schlecht gesicherte Hauseingangstüre gelangten der oder die Einbrecher gewaltsam ins Haus, aus welchem anschließend Bargeld, Schmuck und eine Digitalkamera in noch nicht genau bekanntem Gesamtwert verschwanden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Mettmann ---

Am frühen Freitagabend des 30.12.2016, gegen 17.45 Uhr, hörten aufmerksame Nachbarn verdächtige Geräusche aus der sechsten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Goldberger Straße in Mettmann. Als die vorbildlichen Zeugen daraufhin nach dem Rechten schauten, trieben sie zwei bislang noch unbekannte Straftäter in die Flucht, welche offenbar gerade erst gewaltsam zwei Wohnungstüren aufgebrochen hatten. Der tatverdächtige Mann und eine ebensolche Frau konnten auch im Zuge schneller polizeilicher Fahndungsmaßnahmen leider nicht mehr angetroffen werden. Sie wurden wie folgt beschrieben:

männlicher Täter:

- ca. 40 Jahre alt,

- ca. 170 cm groß, - korpulente Statur,

- dunkele Haare,

- südländisches Aussehen,

- Dreitagebart.

weiblicher Täter:

- ca.40 Jahre alt,

- ca. 165 cm groß,

- eine Art Tuch auf dem Kopf,

- südländisches Aussehen.

Ob die Einbrecher in der nur kurzen Zeit nach dem Öffnen und Betreten der Wohnungen tatsächlich Beute machten, steht aktuell noch nicht genau fest. In jedem Fall aber hinterließen sie Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zu nicht genau bekannter Zeit vor dem Neujahrsnachmittag am 01.01.2017, 15.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Büro- und Ärztehaus an der Bahnstraße in Mettmann. Durch ein aufgebrochenes Kellerfenster gelangten der oder die Einbrecher ins Haus, wo man anschließend auf mehreren Etagen die Eingangstüren zu dortigen Büro- und Geschäftsräumen verschiedener Unternehmen, wie auch zu einer Arztpraxis aufbrach. Was aus den verschiedenen Tatobjekten verschwand, steht noch nicht genau fest. Der entstandene Gesamtschaden durch aufgebrochene Fenster und Türen beläuft sich aber allein schon auf mindestens 2.500,- Euro. Zuletzt unbeschädigt waren diese wahrscheinlich am Freitagabend des 30.12.2016.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Haan ---

Am Freitagabend des 30.12.2016, gegen 19.25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Jahnstraße in Haan. Der oder die Einbrecher zerstörten eine Terrassentür um in die Wohnräume des Hauses einzudringen. Beim Eindringen wurden der oder die Täter dann aber sehr schnell von einer ausgelösten Alarmanlage und offenbar ohne Beute in die Flucht getrieben. Zurück blieb aber ein geschätzter Sachschaden von mindestens 1.000,- Euro.

In der Zeit vom Donnerstagmorgen des 29.12.2016, 09.00 Uhr, bis zum Sonntagabend des 01.01.2017 (Neujahr), 20.35 Uhr, nutzten ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter die Abwesenheit der Bewohner zum Einbruch in ein Reihenhaus an der Straße Alte Ley in Haan. Durch ein aufgebrochenes Badezimmerfenster im Erdgeschoss gelangen Ein- und Ausstieg. Was aus den komplett durchsuchten und durchwühlten Wohnräumen verschwand, steht noch nicht genau fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6380, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Erkrath ---

In der Zeit vom Freitagmittag des 23.12.2016, 15.00 Uhr, bis zum Sonntagnachmittag des 01.01.2017 (Neujahr), 15.30 Uhr, nutzten ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter die Abwesenheit der Bewohner zum Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Hochscheuer Weg in Hochdahl. Scheinbar unbemerkt von anderen Hausbewohnern und Nachbarn gelangte man auf unbekannte Art und Weise ins Gebäude und dann durch die gewaltsam aufgehebelte Wohnungstüre in die Wohnräume des Geschädigten. Daraus verschwanden Bargeld und Schmuck in noch nicht genau bekanntem Gesamtwert.

Gleiches geschah in der Zeit vom Samstagnachmittag des 31.12.2016, 16.30 Uhr, bis zum Sonntagabend des 01.01.2017 (Neujahr), 20.00 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus an der Bergstraße in Hochdahl. Hier verschwand Bargeld in noch nicht genau bekanntem Wert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Hilden ---

In der Zeit vom Donnerstagabend des 22.12., 20.00 Uhr, bis zum Samstagmorgen des 31.12.2016 (Silvester), 07.00 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter in Geschäftsräume an der Benrather Straße in Hilden ein. Durch eine aufgebrochene Eingangstüre gelangte man in das Geschäft im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses. In den so betretenen Räumen wurden eine Kasse und ein Kleintresor aufgebrochen, Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

In der Zeit vom Freitagnachmittag des 30.12.2016, 16.00 Uhr, bis zum Sonntagabend des 01.01.2017 (Neujahr), 17.20 Uhr, nutzten ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter die Abwesenheit der Bewohner zum Einbruch in eine Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Felix-Mendelssohn-Straße in Hilden. Durch eine aufgebrochene Balkon- bzw. Terrassentür gelangte man in die anschließend komplett durchsuchten Wohnräume. Hieraus verschwand Schmuck in noch nicht genau bekanntem Gesamtwert.

In der Silvesternacht vom Samstagabend des 31.12.2016, 18.30 Uhr, bis zum Neujahrsmorgen am Sonntag, dem 01.01.2017, 09.30 Uhr, kam es zum Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Gustav-Mahler-Straße in Hilden. Gewaltsam ins Haus eingedrungen machten der oder die Einbrecher bislang noch unbekannte Beute.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Langenfeld ---

In der Zeit vom frühen Donnerstagabend des 29.12., 17.00 Uhr, bis zum Samstagnachmittag des 31.12.2016, 14.00 Uhr, kam es zum Einbruch in ein Reihenhaus an der Hitdorfer Straße in Langenfeld. Durch ein aufgehebeltes Küchenfenster gelang der Einstieg ins Gebäude, welches aber ohne erkennbaren Grund offenbar schon sehr schnell nach dem Eindringen in die Küche wieder verlassen wurde. Angaben zu einer möglichen Beute gibt es bisher nicht.

Am Freitag, dem 30.12.2016, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch am Kapeller Weg in Wiescheid. Nach mehreren erst vergeblichen Hebelversuchen an verschiedenen Fenstern und einer Balkontüre gelang dem oder den Tätern schließlich doch noch das Eindringen in ein dortiges Einfamilienhaus. Aus den dann durchsuchten Wohnräumen verschwanden nach ersten Erkenntnissen etwas Kleingeld und eine Sammlung von Silbermünzen in noch nicht genau bekanntem Wert.

In der Zeit vom Freitagabend des 23.12.2016, 17.00 Uhr, bis zum Montagmorgen des 02.01.2017, 07.30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Räume einer Kindertagesstätte an der Gieslenberger Straße in Richrath ein. Dazu wurde eine Nebentüre auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Was aus den durchsuchten Räumen verschwand, steht noch nicht genau fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6510, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit vom Freitagnachmittag des 30.12.2016, 16.00 Uhr, bis zum Montagmorgen des 02.01.2017, 06.00 Uhr, kam es zum Einbruch in ein städtische Dienstgebäude am Rathausplatz in Monheim am Rhein. Durch mehrere gewaltsam aufgebrochene Türen gelangte man ins Gebäude und in die Räume diverser Dienststellen. Was aus den durchsuchten Räumen, Schränken und Schubladen verschwand, steht aktuell noch nicht genau fest. Zurück blieb aber ein geschätzter Sachschaden von weit über 1.000,- Euro.

In der Nacht vom Sonntagabend des 01.01. (Neujahr), 20.30 Uhr, bis zum Montagmorgen des 02.01.2017, 06.00 Uhr, kam es zum Einbruch in ein Reihenhaus an der Helene-Stöcker-Straße in Baumberg. Durch ein aufgebrochenes Toilettenfenster zum Gäste-WC, unmittelbar neben der Hauseingangstüre im Erdgeschoss, gelang der Einstieg ins Haus. Danach wurden nahezu alle Räume im Erd- und Obergeschoss betreten und durchsucht. Dabei wurden mindestens zwei Klapprechner und diverser Schmuck aufgefunden und entwendet. Der Gesamtwerte der Beute kann noch nicht beziffert werden.

Die Betriebsferien einer Hundebetreuung, in der Zeit vom Freitagabend des 23.12.2016, 18.00 Uhr, bis zum Montagmorgen des 02.01.2017, 06.30 Uhr, nutzten ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter, um durch ein widerrechtlich geöffnetes Tor auf das Gelände des betroffenen Unternehmens an der Alfred-Nobel-Straße in Monheim am Rhein zu gelangen. Hier wurden zuerst die als Freileitungen verlegten Stromleitungen der Hundetagesstätte zerschnitten, dann ein Fenster des Gebäudes eingeschlagen und als Ein- und Ausstieg genutzt. Aus den durchsuchten Büro- und Geschäftsräumen verschwand nach ersten Erkenntnissen ca. 70,- Euro Wechselgeld aus einer Kasse. Der entstandene Sachschaden, den der oder die Einbrecher zurückließen, dürfte diesen Wert mit mehreren hundert Euro deutlich überschreiten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6550, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Einbruchschutz:

- Lassen Sie bei Wohnungs-/Haustüren mit Glasfüllung niemals innen den Schlüssel stecken.

- Vermeiden Sie es, Schlüssel draußen zu verstecken, um sich z. B. bei einem unfreiwilligen Aussperren helfen zu können, denn: Einbrecher kennen jedes Versteck.

- Sollten Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie unverzüglich den Schließzylinder aus.

- Verschließen Sie Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen - denn gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Sichern Sie auch Fenster und Balkontüren in den oberen Stockwerken, denn Einbrecher sind manchmal wahre Kletterkünstler. Leitern, Gartenmöbel, Kisten, Mülltonnen, Rankgerüste usw. können als Kletterhilfen dienen.

- Lassen Sie Rollläden nur nachts herunter, sonst entsteht tagsüber der Eindruck, die Bewohner seien nicht da.

- Verschließen Sie stets Türen von Kellern und Dachböden.

- Kellerlichtschächte und Kellerfenster sollten Sie z. B. mit massiven, gut verankerten Gittern oder Gitterrosten sichern lassen.

- Lassen Sie Wohnung oder Haus bei längerer Abwesenheit durch Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder gegebenenfalls "Haushüter" bewohnen oder bewohnt erscheinen: Briefkasten leeren, Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher unregelmäßig betätigen.

- Verzichten Sie auf eine Mitteilung über Ihre Abwesenheit auf dem Anrufbeantworter.

- Informieren Sie Ihre Nachbarn über den Einsatz von Zeitschaltuhren für Rollläden, Beleuchtung, Radio etc.

- Lassen Sie Wertsachen nicht offen zu Hause herumliegen.

- Markieren Sie Ihre Wertgegenstände (Gravur, UV-Stifte etc.) eindeutig und notieren Sie die wichtigsten Daten in einer Wertgegenstandsliste. Fotografieren Sie schwer zu beschreibende Gegenstände.

- Bewahren Sie besonders Wichtiges oder Wertvolles (z. B. Dokumente, Sparbücher, Sammlungen, Gold oder Schmuck), das Sie nur selten brauchen, bei Ihrem Geldinstitut im Schließfach auf.

- Wenn Sie diese wertvollen Dinge im Haus behalten möchten, bringen Sie sie in einem geprüften Wertbehältnis (z. B. Tresor) unter.

Mit der Kampagne "Riegel vor" ( www.riegelvor.nrw.de ) gegen den Wohnungseinbruch reagiert die Polizei NRW auf die bundesweit steigenden Zahlen beim Einbruch. Neben zum Teil erheblichen materiellen Schäden sind oft auch dauerhafte psychische Belastungen vieler Opfer die schlimmen Folgen solcher Taten. Und die Anzahl der Fälle steigt scheinbar weiter. Wir wollen nicht, dass Sie Opfer werden und möchten daher gemeinsam mit Ihnen dem Einbrecher einen Riegel vorschieben !

Hinweise von Ihnen zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder andere Beobachtungen sind für uns wichtig. Die Chancen Einbrüche zu verhindern oder Einbrüche aufzuklären und die Täter fest zu nehmen, steigen mit der Zahl Ihrer Hinweise. Auf gute Nachbarschaft ! - Achten Sie auf unbekannte Personen und/oder auf verdächtige Situationen "nebenan". Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.

Lassen Sie sich zum eigenen Schutz von Ihrer Polizei beraten. Informationen zur Sicherung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung und über geeignete Wertbehältnisse erhalten Sie bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Kreises Mettmann - Telefon 02104 / 982 - 7777. Diese informiert Sie auch über Hersteller von geprüften und zertifizierten Einbruch hemmenden Produkten sowie zu Unternehmen, die Sicherungstechnik fachgerecht einbauen können.

