POL-ME: Mit 1,2 Promille am Neujahrstag "erwischt" - Langenfeld - 1701005

Mettmann (ots) - Am Neujahrstag des 01.01.2016, gegen 10:40 Uhr, stoppte die Polizei an der Solinger Straße in Langenfeld einen 60-jährigen Audi-Fahrer, um ihn bzw. seinen Pkw zu kontrollieren. Auf Nachfrage der Beamten, ob er innerhalb der letzten Stunden Alkohol konsumiert habe, gab der 60-jährige unumwunden zu, Silvester gefeiert und entsprechend Sekt konsumiert zu haben. Die Beamten führten daraufhin einen Atemalkoholtest bei dem Audi-Fahrer durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,2 Promille. In der Wache Langenfeld wurde dem Mann daraufhin die fällige Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

