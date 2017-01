POL-ME: Grüner Traktor Yamaha Grizzly 700 entwendet - Hilden - 1701004

Mettmann (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Sonntag, dem 25.12.2016, 09:00 Uhr, bis Samstag, dem 31.12.20166, 08:00 Uhr, am Frans-Hals-Weg in Hilden einen grünen Traktor Yamaha Grizzly 700. Wie der oder die unbekannten Fahrzeugdiebe den mehrachsigen Traktor starten und wegfahren konnten, ist bislang noch ungeklärt. Der Wert des neun Jahre alten Fahrzeugs mit ME-Städtekennung wird mit rund 10.000,- Euro angegeben. An der Front des Traktors befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls eine Seilwinde, zudem hatte das Fahrzeug hinten einen kleinen - selbst montierten - Kofferraum und eine Anhängerkupplung. Die Polizei hat den Traktor zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103/ 898-6410, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell