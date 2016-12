POL-ME: Die gestohlenen Kennzeichen fielen auf ! - Monheim - 1612148

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots) - Am Donnerstagabend des 29.12.2016, gegen 18.20 Uhr, beobachtete eine Streifenwagenbesatzung der Polizei einen auberginefarbenen PKW Mitsubishi Colt auf der Opladener Straße in Monheim am Rhein, der in Richtung Innenstadt fuhr. An diesem Fahrzeug waren Mettmanner Kennzeichen angebracht, bei deren Überprüfung sich herausstellte, dass diese nicht zu dem Mitsubishi gehörten, am Vortag in Baumberg von einem Fahrzeug abgebaut und entwendet worden waren, deshalb inzwischen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben waren.

Der Mitsubishi wurde deshalb sofort angehalten und kontrolliert. Am Steuer des Colt saß ein polizeibekannter 23-jähriger Mann aus Langenfeld, von dem die Beamten bereits wussten, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, weil er auch in der Vergangenheit schon Fahrzeuge unter Drogeneinfluss führte. Auch am Donnerstagabend stand der junge Langenfelder wieder unter dem Einfluss von Drogen. Ein entsprechender Drogentest belegte den Konsum von Cannabis.

Bei seiner Befragung räumte der Beschuldigte ein, dass er den nicht zugelassenen Mitsubishi erst kürzlich von einem Freund gekauft und den Colt danach mit den von ihm selber gestohlenen Kennzeichen versehen hatte, um damit am Straßenverkehr teilzunehmen.

Die Polizei stellte den Mitsubishi zur Verhinderung weiterer Straftaten, die amtlichen Kennzeichen separat zur Eigentumssicherung und Beweisführung im Strafverfahren sicher. Gegen den 23-jährigen Langenfelder wurden gleich mehrere Verfahren eingeleitet, unter anderem wegen Diebstahl, Urkundenfälschung sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss. Zur weiteren Beweisführung ordnete die Monheimer Polizei die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an. Bevor der Beschuldigte danach entlassen werden konnte, untersagte man ihm natürlich ausdrücklich und zum wiederholten Mal jedes weitere Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge.

