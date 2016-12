POL-ME: Verkehrsunfall mit vier Verletzten - Haan - 1612146

Schwerer Verkehrsunfall in Haan Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Haan auf der Flurstraße wurden am 29.12.2016 vier Personen verletzt.

Der 24jährige Fahrer eines blauen VW Golf fuhr gegen 13:50 Uhr die Flurstraße aus Haan kommend in Richtung Erkrath. In Höhe der Anschlussstelle der A46 wollte er nach links auf die Autobahn Richtung Wuppertal auffahren. Beim Abbiegevorgang missachtete er offensichtlich den Vorrang des PKW Peugeot 406 einer 75jährigen Frau aus Erkrath, welche die Flurstraße weiter geradeaus in Richtung Haan fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß in Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf zur Seite versetzt und streifte mit der Front noch den PKW Toyota Yaris eines 31jährigen Niederländers, der an der Anschlussstelle aus Richtung Düsseldorf kommend die Autobahn verlassen hatte und an der Einmündung wartete, um nach rechts in Richtung Erkrath abzubiegen.

Die Fahrerin des Peugeot verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Der Golffahrer und seine 45jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt, ebenso die 39jährige Beifahrerin im Toyota. Alle Personen wurden durch mehrere Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

Der Golf und der Peugeot mussten abgeschleppt werden. Es entstand eine geschätzter Gesamtsachschaden von über 6500 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass für den verunfallten VW Golf kein aktueller Versicherungsschutz bestand. Die Kennzeichen des Fahrzeugs wurden entstempelt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell