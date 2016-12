POL-ME: Trunkenheitsfahrt mit dem Mofa-Roller - Monheim - 1612141

Symbolbild: Das Alkoholtestgerät zeigte 0,75 mg/l (ca. 1,5 Promille) Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Mittwochnachmittag des 28.12.2016, gegen 16.00 Uhr, traf die Monheimer Polizei an der Friedenauer Straße einen 54-jährigen Mofa-Fahrer an, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille (0,75 mg/l). Daraufhin wurden ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Monheimer eingeleitet und zur Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt.

Als der 54-jährige Beschuldigte anschließend wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde, untersagten die Beamten dem Monheimer ausdrücklich das weitere Führen seines blauen Motorrollers der Marke Pegasus, wie auch jedes Fahren anderer Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr bis zu seiner vollständigen Ausnüchterung.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell