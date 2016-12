POL-ME: Richtiger Umgang mit Silvesterfeuerwerk!- Kreis Mettmann - 1612140

Symbolbild: Feuerwerk nur zu Silvester Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Die polizeilichen Erfahrungen vergangener Jahre zeigen leider, dass sich schon Tage vor dem Jahreswechsel immer wieder Beschwerden aus der Bevölkerung häufen, weil unerlaubt Feuerwerkskörper verkauft und auch abgebrannt werden. Die Anzahl daran beteiligter Kinder und Jugendlicher, die rechtswidrig in den Besitz von Feuerwerks- und Knallkörpern gelangen, ist hierbei besonders erschreckend. Deshalb weist die Polizei im Kreis Mettmann auch in diesem Jahr erneut auf die gesetzlichen Regelungen zum Erwerb und Gebrauch von Feuerwerkskörpern besonders hin:

- Die Erlaubnis zum Verkauf von pyrotechnischen Gegenständen der

Klasse II (Silvesterfeuerwerkskörper) gilt nur in der Zeit vom 29.12. bis zum 31.12.2016.

- Das Abbrennen dieser Silvesterfeuerwerkskörper ist gem. § 23

Abs. 2 der Sprengverordnung für Personen, wenn sie nicht über besondere Erlaubnisse verfügen, nur am 31.12. und am 01.01. erlaubt. Weitergehende Einschränkungen dieser Zeiten durch kommunal zuständige (Ordnungs-) Behörden sind dabei gem. § 24 Abs. 2 der Sprengverordnung ebenfalls zu beachten.

- Silvesterfeuerwerk der Klasse II darf nach Bestimmung der

Sprengverordnung nur von Personen abgebrannt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

- Verstöße gegen die Bestimmungen der Sprengverordnung können

Ordnungswidrigkeiten darstellen und ein Bußgeld nach sich ziehen.

Für das erlaubte Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Silvesternacht geben Polizei und Feuerwehr des Kreises Mettmann außerdem folgende ergänzende Sicherheitshinweise:

- Nur von der BAM (Bundesanstalt für Materialprüfung) geprüfte und zugelassene pyrotechnische Gegenstände kaufen und zünden. Hierdurch können Verletzungen und andere Gefahren durch so genannte "Billigprodukte" vermieden werden !

- Vor dem Abbrennen die Gebrauchsanweisungen aufmerksam lesen und die Gefahrenhinweise beachten !

- Um das Gefährdungspotenzial einzugrenzen sollte auf das

Abbrennen unter Alkoholeinfluss gänzlich verzichtet werden !

- Keine Feuerwerkskörper in Kinderhand !

- Feuerwerkskörper nur im "Freien" zünden und nicht in der Nähe

von leicht brennbaren Gegenständen ! Dabei auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu Menschen, Tieren, Gebäuden, Bäumen oder Fahrzeugen achten !

- Gezündete Feuerwerkskörper nicht in die Nähe von Mensch und Tier

werfen !

- Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe

von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern ist zu unterlassen.

- Raketen nur aus einer standsicheren Flasche oder einem Rohr

senkrecht in die Höhe starten !

- Beim Verlassen der Wohnung sämtliche Fenster (auch Dachfenster)und Türen schließen, damit verirrte Feuerwerkskörper nicht in die Räume fliegen können !

- Für den Notfall geeignete Löschmittel bereithalten (z.B.

Feuerlöscher oder Eimer mit Wasser) !

Sollte es trotz aller Vorsicht zu einem Feuer gekommen sein, das mit eigenen Mitteln nicht zu löschen ist, umgehend die Feuerwehr über Notruf 112 alarmieren.

Hinweis an die Medien: Ein Informationsblatt der Kriminalprävention zu dieser Mitteilung befindet sich in der Digitalen Pressemappe der KPB Mettmann in den Sprachen deutsch, französisch, englisch und arabisch zum Download bereit und zur Veröffentlichung frei.

