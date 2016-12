POL-ME: Hoher Sachschaden bei Hausbrand - Ratingen - 1612137

ein Dokument zum Download

Mettmann (ots) - Wie die Feuerwehr Ratingen mit eigener Pressemitteilung vom heutigen Tag bereits berichtete, kam es am frühen Mittwochmorgen des 28.12.2016, gegen 05:30 Uhr, zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Straßburger Straße in Ratingen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Die Ratinger Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen und löschen und damit eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Dennoch entstand durch das Brandgeschehen, insbesondere aber auch durch die starke Rauch- und Rußentwicklung erheblicher Sachschaden. Beide Hausbewohner hatten sich bei dem Ausbruch des Brandes selbstständig ins Freie retten können und blieben unverletzt.

Nach dem Ende der Löscharbeiten wurde der Brandort am heutigen Vormittag von Brandexperten des zuständigen Kriminalkommissariats in Mettmann untersucht. Sie übernahmen erste Ermittlungen und Maßnahmen zur Spurensuche. Die genauen Ermittlungen zur Brandursache dauern jedoch weiterhin an. Es entstand erheblicher Gebäudeschaden, den die Experten auf ca. 100.000,- Euro schätzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell