POL-ME: E-Bike-Fahrer übersehen und schwer verletzt - Langenfeld - 1612135

Mettmann (ots) - Am Dienstagnachmittag des 27.12.2106, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 68-jähriger PKW-Fahrer aus Monheim am Rhein, mit seinem silbergrauen PKW Mazda 5, die innerörtliche Wilhelmstraße in Langenfeld in Fahrtrichtung Hauptstraße. In Höhe der Hausnummer 6 bemerkte er nach eigenen Angaben eine frei Parklücke auf einem angrenzenden Parkplatz neben der Straße. Er bremste sein Fahrzeug bis auf eine nur noch geringe Fahrgeschwindigkeit ab, um dann nach rechts, über den abgesenkten Bordstein und den Gehweg hinweg, in die Parkplatzzufahrt abzubiegen. Obwohl er sich dabei nach eigenen Angaben sorgfältig umschaute, übersah er dennoch den 62-jährigen Fahrer eines schwarzen E-Bikes der Marke Haibike, der auf dem rechten Gehweg der Straße einen gekennzeichneten Fahrradangebotsstreifen in gleicher Fahrtrichtung wie der Mazda befuhr. Es kam zur Kollision, bei welcher der Zweiradfahrer aus Monheim am Rhein stürzte und sich schwer verletzte. Der Schwerverletzte wurde von einem angeforderten Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er, insbesondere wegen seiner beim Sturz erlittenen Kopfverletzungen, zur stationären ärztlichen Behandlung verbleiben musste. Der PKW-Fahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Am Mazda und am E-Bike entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 1.150,- Euro.

Ironie des Schicksals: Bei der polizeilichen Befragung zum Unfallhergang und den erlittenen Verletzungen äußerte der Zweiradfahrer, dass er zur Unfallzeit ohne Kopfschutz gefahren sei. Ein Geschenkgutschein für die Anschaffung eines guten Schutzhelmes würde noch zu Hause unter dem Weihnachtsbaum liegen.

