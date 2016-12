POL-ME: Trunkenheitsfahrt am Heiligabend - Velbert - 1612131

Mettmann (ots) - Weil ihr die Fahrweise eines PKW-Fahrers sehr unsicher vorkam, stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Velberter Polizei am späten Heiligabend (Samstag, 24.12.2016), gegen 23.55 Uhr, den Fahrer eines Opel Astras auf der Schloßstraße in Velbert-Mitte. Bei der Kontrolle des 54-jährigen Velberters am Steuer des Wagens bestätigte sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Schon beim Öffnen der Fahrertür schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Stark gerötete Augen, ein glasiger Blick, Schwierigkeiten beim Aussteigen und ein torkelnder Gang des Opel-Fahrers nahmen letzte Zweifel.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 54-jährigen Velberter ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein des Beschuldigten stellten die Beamten sicher, wobei sie diesem zusätzlich auch bis auf weiteres jedes Führen von Kraftfahrzeugen ausdrücklich untersagten.

