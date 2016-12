POL-ME: Polizeiliche Ermittlungen nach PKW-Brand - Haan - 1612130

Symbolbild: Brandermittlungen der Polizei Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am nächtlich frühen Montagmorgen des 26.12.2016 (2. Weihnachtsfeiertag), gegen 03.50 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Haan zu einem Fahrzeugbrand an der Nordstraße gerufen. In Höhe des Hauses Nr. 34 brannte ein schwarzer PKW Opel Astra mit Bochumer Kennzeichen, der von seinem Besitzer bereits am Sonntagabend, viele Stunden vor der Brandentdeckung, in einer Parkbucht am Fahrbahnrand geparkt wurde.

Die Haaner Feuerwehr konnte den Brand im Frontbereich des Opels sehr schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch wurde der Astra vom Feuer, insbesondere im Bereich des Motorraumes und eines Radkastens, sehr stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 5.000,- Euro.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache erscheint eine Selbstentzündung des Fahrzeugs durch technischen Defekt eher unwahrscheinlich, eine vorsätzliche Brandlegung aus unbekannter Motivation kann nicht ausgeschlossen werden. Aus diesen Gründen hat die zuständige Kriminalpolizei weitere Ermittlungen eingeleitet. Der Opel wurde deshalb zur Beweissicherung und für weitere Untersuchungen sichergestellt.

Bisher liegen der Haaner Polizei und dem ermittelnden Kriminalkommissariat noch keine konkreten Hinweise zu tatverdächtigen Personen oder möglichen Motiven einer vorsätzlichen Brandlegung vor. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6380, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell