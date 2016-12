POL-ME: Brandgeschehen nach Einbruch - Wülfrath - 1612129

1 weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots) - Am Montagabend des 26.12.2016 (2. Weihnachtsfeiertag), gegen 20.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei auf das Gelände der Bergischen Diakonie am Erfurther Weg in Wülfrath gerufen. Zeugen hatten dort eine Rauchentwicklung bemerkt, die aus dem Gebäude einer Wohngruppe der Kinder- und Jugendpsychiatrie drang, welches über die Weihnachtsfeiertage aber vollkommen unbewohnt war. Die Feuerwehr konnte den Brandort sehr schnell in einem Vorratsraum des Hauses lokalisieren und erfolgreich bekämpfen. Dennoch entstand Gebäude- und Sachschaden in noch nicht genau bekannter Höhe.

Bei den polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache stellte sich zunächst heraus, dass das Feuer offenbar vorsätzlich gelegt wurde. Gesicherte Einbruchspuren am Gebäude belegen zudem, dass sich ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter zuvor widerrechtlich Zutritt zum Haus und zum Vorratsraum verschafft hatten. Welche Beute dort gemacht wurde, steht noch nicht genau fest. Nach dem Ergebnis erster Ermittlungen wurde das Feuer offenbar zur Verdeckung des Einbruches bzw. zur Vernichtung von Spuren dieser Tat gelegt.

Bisher liegen der Wülfrather Polizei und der ermittelnden Kriminalpolizei noch keine konkreten Hinweise auf Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6350, jederzeit entgegen.

