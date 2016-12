POL-ME: Papiercontainer brannten - Ratingen - 1612128

Mettmann (ots) - Am späten Heiligabend des 24.12.2016, gegen 23:25 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Ratingen zu Containerbränden an der Brandenburger Straße gerufen. In Höhe des Hauses Nr. 17 brannten zwei gefüllte Papiersammelcontainer in voller Ausdehnung. Ein dritter Papiercontainer wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Die Ratinger Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich bekämpfen und damit eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Da eine Selbstentzündung der Papiercontainer auszuschließen ist, hat die Polizei ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Eine Zeugin bemerkte zur Tatzeit drei männliche Personen am Tatort, die nach Ausbruch des Brandes schnell in Richtung des Schulzentrums an der Erfurter Straße liefen.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9982-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell