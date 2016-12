POL-ME: Angefahrener Fußgänger und schwer verletzt - Hilden - 1612124

Mettmann (ots) - Am Freitag, dem 23.12.2016 kam es gegen 23:35 Uhr in Hilden auf der Richrather Straße, in Höhe der Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 50-jährige Hildener mit seinem PKW Ford Mondeo die Richrather Straße aus Richtung Langenfeld in Richtung Fritz-Gressard-Platz. In Höhe der Unfallstelle ging der 42-jährige Hildener Fußgänger ebenfalls in Richtung Fritz-Gressard-Platz. Nach Zeugenaussagen "torkelte" der augenscheinlich angetrunkene Fußgänger und lief dann für den PKW-Fahrer unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde durch den PKW erfasst und zu Boden geschleudert. Der Fußgänger wurde durch diesen Aufprall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht werden. Dem schwer verletzten Fußgänger wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen (ein Vortest hatte zuvor eine BAK von 2,8 Promille ergeben). Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Richrather Straße kurzfristig in Richtung Innenstadt gesperrt, wodurch es zu leichteren Verkehrsbehinderung kam. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell