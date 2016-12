POL-ME: Fahrradfahrer angefahren und verletzt - Hilden - 1612123

Mettmann (ots) - Am Freitag, dem 23.12.2016 kam es gegen 14:05 Uhr in Hilden auf der Gerresheimer Straße, in Höhe des Kreisverkehrs Stockshausstraße / Auf dem Sand zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Die 23-jährige Solinger PKW-Fahrerin befuhr mit ihrem PKW Peugeot die Gerresheimer Straße aus Richtung Unterbach kommend in Richtung Innenstadt. Vom Aldi-Parkplatz kam der 74-jährige Hildener mit seinem Fahrrad und beabsichtigte den Kreisverkehr in Höhe des Fußgängerüberweges zu queren. Aus bislang nicht genau geklärten Umständen, kam es auf dem Fußgängerüberweg zu einer Kollision zwischen dem PKW und dem Radfahrer, der durch den Zusammenprall mit dem PKW erst auf die Motorhaube und dann zu Boden geschleudert wurde. Der Radfahrer wurde zur ambulanten Behandlung ins örtliche Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Gerresheimer Straße kurzfristig in Richtung Innenstadt gesperrt, wodurch es zu leichteren Verkehrsbehinderung kam. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 330 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hilden unter der Rufnummer 02103 / 898-6410 zu melden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell