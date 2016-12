POL-ME: Überfallen, verletzt und Bargeld geraubt - Ratingen - 1612121

Wer kennt den Täter? Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Heiligabend, 24.12.2016, gegen 15:20 Uhr, wurde ein 86-jähriger Rentner aus Ratingen vor seiner Haustür überfallen und ausgeraubt. Der Senior beabsichtigte zusammen mit seiner Ehefrau in seine Wohnung in der Pestalozzistraße zu gehen, als sich diesem unvermittelt eine männliche Person von hinten näherte und versuchte die Geldbörse aus seiner Hose zu ziehen. Als der Rentner dieses bemerkte und sich wehrte, wurde er von den unbekannten Täter geschubst, sodass er zu Boden fiel und sich dabei verletzte. Der Täter raubte dabei die Geldbörse und flüchtete mit der Beute in Richtung Düsseldorfer Straße, wo er von Ehefrau des Opfers aus den Augen verloren wurde. Sofort nach Meldung der Tat veranlasste polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Räuber verliefen leider bislang ohne Erfolg. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - Anfang 20 - klein, ca. 160cm groß - dunkle, kurze Haare - dunkler Teint - schmales Gesicht - sportliche/normale dunkle Kleidung Der Geschädigte wurde beim Raubüberfall nur leicht verletzt und bedurfte keiner ärztlichen Behandlung. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf etwa 1.000,- Euro. Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität und Verbleib des Räubers vor. Maßnahmen zur Spurensicherung sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell