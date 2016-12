POL-ME: Fahrzeugaufbrüche in Wülfrath - Wülfrath - 1612118

Symbolbild: Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen in Wülfrath Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - In der Zeit von Donnerstag, dem 22.12.2016, 14:45 Uhr, bis zum Freitagmorgen des 23.12.2016, 09:55 Uhr, kam es zu einer Kleinserie von Fahrzeugaufbrüchen in Wülfrath. Bisher wurden der Polizei in Wülfrath fünf Taten angezeigt, die möglicherweise von den gleichen Tätern verübt wurden. In allen Fällen schlugen die Unbekannten die Scheibe der Beifahrerseite ein, um in die geparkten Fahrzeuge zu gelangen. Immer hatten es die Einbrecher auf die mobilen oder festeingebauten Navigationsgeräte sowie in einem Fall zusätzlich auf eine Dashcam abgesehen.

Betroffen waren zwei Pkw Opel Zafira und Ford Kuga auf der Reinhold- Schneider Straße. Auf der Wilhelmstraße traf es einen Opel Agila, an der Straße "In den Eschen" einen VW UP und am Maria- Merian- Weg ebenfalls einen VW UP. Der insgesamt entstandene Beute- und Sachschaden summiert sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf ca. 8.000,- Euro.

Bisher liegen der Wülfrather Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter und den Verblieb der Beute vor. Maßnahmen zur Spurensicherung an den Tatorten sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell