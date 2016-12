POL-ME: Unter Drogeneinfluss Fahrzeug geführt - Monheim - 1612117

Mettmann (ots) - Am Donnerstag, dem 22.12.2016, gegen 21:20 Uhr, kam es aufgrund einer Vorfahrtsverletzung zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden an der Baumberger Chaussee in Monheim.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten der Monheimer Polizei bei dem geschädigten Unfallbeteiligten einen typischen Geruch von Cannabisprodukten. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Fahrzeuges konnten mehrere Druckleistentütchen mit Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Da der Verdacht bestand, dass der 20- jährige Fahrzeugführer seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte, führten die Beamten einen Drogentest bei dem als Betäubungsmittelkonsument polizeibekannten Fahrzeugführer durch, welcher dann auch positiv verlief. Zur Beweisführung des Drogenkonsums wurde eine Blutprobe angeordnet und auf der Wache in Monheim ärztlich durchgeführt.

Die Monheimer Polizei leitete daraufhin ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen gegen den 20-jährigen Mann aus Monheim ein.

