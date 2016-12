POL-ME: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall - Velbert - 1612116

1 weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots) - Am Donnerstag, dem 22.12.2016, gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Mann mit seinem schwarzen Pkw VW Golf Sportsvan die innerörtliche Sternbergstraße in Velbert- Mitte in Fahrtrichtung Friedrichstraße. Kurz vor der Unfallörtlichkeit zeigte der, nach Zeugenaussage, nur langsam fahrende VW- Fahrer eine sehr unsichere Fahrweise. In Höhe der Hausnummer 12 geriet der Senior dann aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Pkw Fiat 500, welcher in einer Parkbucht rechtsseitig der Fahrbahn abgestellt war. Das Fahrzeug fuhr weiter und kam erst ca. 10 Meter weiter in den Sträuchern eines dortigen Beetes zum Stehen.

Durch den Verkehrsunfall entstand kein Personenschaden. Der 73- Jährige wurde jedoch durch die Besatzung eines angeforderten Rettungungswagens vorsorglich untersucht und behandelt.

Nach der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 24.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell