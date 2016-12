POL-ME: Unfallflucht geklärt - Flüchtiger stellt sich der Polizei - Ratingen - 1612112

Symbolbild: Ermittler der Direktion Verkehr bearbeiten eine aktuelle Verkehrsstraftat aus Ratingen Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Mit unserer Pressemitteilung / ots 1612096 vom 20.12.2016 berichteten wir über einen schweren Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Ratingen auszugsweise wie folgt:

"Am Montagabend des 19.12.2016, gegen 22.55 Uhr, ereignete sich an der Berliner Straße in Ratingen-West ein schwerer Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und anschließender Unfallflucht. Der bislang noch unbekannte Fahrer eines silbernen Mercedes C180 verlor in einer Rechtskurve unmittelbar hinter der Einmündung Otto-Hahn-Straße / Berliner Straße die Kontrolle über seinen PKW. Der Mercedes fuhr weiter geradeaus über den Bordstein, geriet auf die Rasenfläche und überfuhr dort ein Verkehrszeichen. Anschließend durchbrach der Wagen ein Metallgeländer und stieß gegen einen Baum. Von diesem prallte das Auto ab, überschlug sich zweimal, durchbrach noch eine kleine Mauer und kam dann auf den Rädern stehend zum Stillstand. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und informierte umgehend die Rettungskräfte. Noch bevor diese an der Unfallstelle eintrafen, kletterten zwei männliche Personen aus dem Autowrack und entfernten sich zu Fuß in Richtung Erich-Kästner-Gesamtschule. Nach Angaben der Zeugin blutete einer der beiden Flüchtigen im Nackenbereich."

-- Aktuelle Fortschreibung --

Am heutigen Tag stellte sich der gesuchte Mercedes-Fahrer in Begleitung eines Anwaltes beim zuständigen Verkehrskommissariat. Dabei zeigte sich der 32-jährige Mann aus Ratingen in vollem Umfang geständig. Dadurch wurden auch die Personalien seines etwa gleichaltrigen Mitfahrers aus Ratingen bekannt, der nach Angaben des Beschuldigten aber nur leichte Verletzungen bei dem Unfall davontrug.

Somit können die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen aktuell beendet und eingestellt werden. Die polizeiliche Ermittlungsarbeit im eingeleiteten Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und einer möglichen Trunkenheitsfahrt dauert jedoch weiterhin an.

