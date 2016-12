POL-ME: Bargeld und Handy geraubt - Haan - 1612111

1 weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots) - Am Donnerstagabend des 21.12.2016, gegen 20.00 Uhr, wurde ein 22-jähriger Mann aus Ansbach, in einer Haaner Grünanlage gegenüber des Bahnhof Gruiten, von drei bislang unbekannten männlichen Personen überfallen und beraubt. Nach Angaben des Opfers war einer dieser Männer bereits im gleichen Zug anwesend, als der 22-Jährige nur wenige Minuten zuvor mit einer S-Bahn von Wuppertal nach Haan-Gruiten angereist war. Im Parkgelände gegenüber des Bahnhofs Gruiten seien dann offenbar die zwei weiteren Männer hinzugekommen. Eine dieser Personen habe ihn dann plötzlich von hinten ergriffen und festgehalten, während die zwei anderen Männer auf ihn einschlugen und ihm dabei mitgeführtes Bargeld und ein Handy raubten. Mit dieser Beute seien die drei bislang unbekannten Räuber in Richtung Bahnhof Gruiten geflüchtet und dort in einen Zug in Richtung Wuppertal gestiegen.

Sofort nach Meldung der Tat veranlasste polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach den drei flüchtigen Räubern verliefen leider ohne einen schnellen Erfolg, obwohl durch unterstützende Polizeikräfte auch der Zugverkehr von und nach Wuppertal genauer überprüft wurde. Der Geschädigte, selber Zuwanderer aus Syrien, beschreibt die drei Täter als syrische Landsleute. Genauer konnte er aber nur zwei der flüchtigen Männer beschreiben:

- beide waren ca. 22 bis 25 Jahre alt,

- zwischen 175 cm groß mit normaler Statur,

- einer davon war ca. 180 cm groß, hatte dunkelblonde Haare und einen gleichfarbigen Bart, war Brillenträger und wurde von seinen Komplizen "Shady" gerufen,

- der zweite war ca. 175 cm groß, hatte schwarze Haare und einen ebensolchen Bart, trug eine schwarze Kappe auf dem Kopf und wurde von seinen Komplizen "Mohammad" gerufen.

Der Geschädigte wurde beim Raubüberfall nur leicht verletzt und bedurfte keiner ärztlichen Behandlung. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf etwa 1.000,- Euro.

Bisher liegen der Haaner Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität und Verbleib der drei Räuber vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129/ 9328-6380, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell