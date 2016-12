POL-ME: 11jähriger Junge schwer verletzt - Hilden - 1612108

Transport per Rettungshubschrauber Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Hilden auf der Gerresheimer Straße wurde am Mittwoch, 21.12.2016 ein 11jähriger Junge schwer verletzt.

Der aus Hilden stammende Schüler war gegen 14:20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Richrather Straße "entgegen" der Fahrtrichtung unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 45 wollte er einer Personengruppe ausweichen und fuhr an den fahrbahnseitigen Rand des Gehwegs. Dabei geriet er versehentlich zu nah an die Bordsteinkante, kam mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn ab und stürzte. Der 41jährige Fahrer eines Kleintransporters, welcher dort die Gerresheimer Straße in Richtung Rothenbergstraße befuhr, bemerkte den Sturz des Schülers und brachte sein Fahrzeug sofort zum Stehen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß mit dem Jungen und seinem Fahrrad, wobei der Schüler sich schwer verletzte.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 650 Euro. Der eingesetzte Rettungsdienst forderte einen Rettungshubschrauber an, mit dem der Junge in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert wurde. Seine Eltern wurden informiert.

Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Gerresheimer Straße voll gesperrt werden.

