POL-HL: OH_Lensahn / Verkehrsunfall mit Flucht in Kabelhorst - die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) - Am vorigen Donnerstag, 05.10.2017, ereignete sich in der Ortsdurchfahrt Kabelhorst ein Verkehrsunfall. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Gegen 07.55 Uhr fuhr am Donnerstagmorgen ein Rettungswagen (RTW) aus Richtung Cismar kommend mit Blaulicht und Martinshorn durch die Ortschaft Kabelhorst in Richtung Lensahn. Das Einsatzfahrzeug näherte sich von hinten einem in gleicher Richtung fahrenden Fiat Punto. Nachdem der herannahende RTW in dem Fiat zur Kenntnis wurde, versuchte der/die Fahrzeugführer/in ihm Platz zu schaffen und scherte nach rechts aus. Dabei wurde der Fiat jedoch gegen eine an der Bäderstraße gelegene Scheune gelenkt. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden an dem Gebäude.

Die Beamten der Polizeistation Lensahn haben strafrechtliche Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und fragen: Wem ist seit dem vorigen Donnerstag (05.10.2017) ein dunkler Fiat Punto aufgefallen, der seit der Unfallzeit vorne rechts frische Unfallschäden aufweist?

Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem/der Benutzer/in werden unter 04363 - 91263 bei der Polizei in Lensahn entgegengenommen.

