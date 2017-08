POL-HL: OH-Hemmelsdorf-Warnsdorf / Sucheinsatz auf dem Hemmelsdorfer See: Vermisster Schwimmer wohlbehalten angetroffen

Lübeck (ots) - Am frühen Dienstagnachmittag (08. August 2017) suchten Polizei und Rettungskräfte auf dem Hemmelsdorfer See nach einem vermissten Schwimmer. Er konnte schließlich nicht im Wasser sondern wohlbehalten und gesund in Lübeck Kücknitz angetroffen werden

Gegen 14.05 Uhr wurde die Polizei über eine vermisste Person im Bereich des Hemmelsdorfer See's in Kenntnis gesetzt. Laut Angaben seiner 44-jährigen Lebensgefährtin war der 47-jährige Mann gegen 12:15 Uhr zum Schwimmen aufgebrochen und anschließend nicht mehr zur Badestelle in Warnsdorf zurückgekehrt. In der Folge suchten Polizei und Rettungskräfte auf dem Hemmelsdorfer See nach dem vermissten Schwimmer. Die Suche auf dem See verlief erfolglos. Jedoch konnten Polizeibeamte den Mann kurze Zeit später gesund und wohlbehalten in einer Wohnung in Lübeck Kücknitz antreffen. Wie sich herausstellte, hatte sich der erfahrene Sportler offenbar verschwommen und gelangte nicht wie geplant in Warnsdorf sondern im Bereich Hemmelsdorf an Land. Eine nette Passantin fuhr ihn daraufhin zurück nach Hause.

Nach dem positiven Ausgang dieses Einsatzes wies Polizeieinsatzleiter Andreas Block abschließend auf die gute und professionelle Zusammenarbeit zwischen Rettungsdiensten und Polizei hin.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell