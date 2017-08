POL-HL: HL-St. Lorenz Nord- Schwartauer Landstraße -Anliegerstraße / Schwerer Unfall - ältere Frau lebensgefährlich verletzt - Motorrollerfahrer flüchtig

Lübeck (ots) - Am gestrigen Sonntag (07.08.) kam es am frühen Abend zu einem Unfall in der Anliegerstraße in der Schwartauer Landstraße. Eine 78-jährige wurde lebensgefährlich verletzt und wird stationär im Krankenhaus behandelt. Ein beteiligter Motorrollerfahrer ist flüchtig. Nach ihm fahndet die Polizei.

Nach Zeugenaussagen fuhr ein offensichtlicher Mann mit seinem rot/weißen oder silberfarbenen Motorroller gegen 20.20 Uhr auf der Anliegerstraße in Richtung Innenstadt, als eine ältere Frau zwischen den dortigen Altkleidercontainer mit einem Fahrrad auf die Fahrbahn trat.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Frau aus Bad Schwartau schwer. Zur Erstversorgung wurde neben dem eingesetzten Rettungsdienst ein Notarzt mit dem Hubschrauber "Christoph 12" eingeflogen. Anschließend folgte die stationäre Aufnahme im Krankenhaus. Der Zustand wird von den Ärzten als kritisch beschrieben.

Der Rollerfahrer drehte offenbar und flüchtete in Richtung Bad Schwartau.

Die Ermittlungen führen die Lübecker Staatsanwaltschaft und das 2. Polizeirevier Lübeck. Es werden Zeugen zum Unfallgeschehen und zu dem flüchtigen Motorroller gesucht. Der Fahrer soll einen hellen Helm und eine hellblaue Jacke getragen haben. Der Roller ist möglicherweise rot/weiß oder silberfarben lackiert. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-1310 erbeten.

