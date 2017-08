POL-HL: OH-Bad Schwartau / Folgemeldung: Fahrer von Elektrofahrrad nach Zusammenstoß mit Betonmischer lebensgefährlich verletzt - Berichtigung zur Fahrtstrecke des Betonmischers

Lübeck (ots) - Am Freitagnachmittag (04.08.) befuhr ein älterer Mann mit seinem Elektrofahrrad die Eutiner Straße in Bad Schwartau. Im Einmündungsbereich der Pariner Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Betonmischer.

Anders als in der ersten Pressemitteilung geschrieben, bog der Betonmischer nicht aus der Eutiner Straße nach links in die Pariner Straße, sondern von der Pariner Straße nach links in die Eutiner Straße

