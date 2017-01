POL-HL: OH_Eutin / Überraschendes Übungsende für drei Polizeischüler

Lübeck (ots) - Auf dem Rückweg von einer Übung in Kiel kam den Polizei-Auszubildenden die Fahrweise eines vor ihnen fahrenden Renault Traffic ziemlich auffällig vor...

In Schlangenlinien, teilweise auch über die Spur des Gegenverkehrs, wurde der Renault durch Eutin geführt, als die Polizeischüler auf das Fahrzeug aufmerksam wurden.

Als der Renault gegen 11.30 Uhr in der Straße "Am Hang" zum Stehen kam, stellten die jungen Polizisten ihr Fahrzeug daneben, stiegen aus und nahmen mit dem Fahrer des Renault Kontakt auf. Als bei diesem Gespräch deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen wurde, forderten die Auszubildenden Unterstützung an.

In Gegenwart der zur Unterstützung hinzugekommenen Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Eutin wurde bei dem 49-jährigen Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt: das Gerät zeigte um 11.56 Uhr einen vorläufigen Wert von 1,91 Promille an. Dem Fahrzeugführer aus Eutin musste daher eine Blutprobe entnommen werden.

Vonseiten des Polizeirevieres Eutin wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 49-jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell