POL-HL: OH Eutin Radfahrer angefahren - Verursacher flüchtig

Lübeck (ots) - Am heutigen Morgen (16.01.2017) wurde in der Carl-Maria-von-Weber-Straße ein 47-jähriger Fahrradfahrer angefahren, der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort.

Gegen 07:00 Uhr befuhr der Ostholsteiner mit seinem Fahrrad den dortigen Kreisverkehr, als aus der Oldenburger Straße ein weißer Kleinbus oder Lieferwagen unter Missachtung der Vorfahrt in den Kreisel einfuhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Radfahrer mit der vorderen linken Fahrzeugecke abgedrängt, sodass er stürzte und sich leicht verletzte. Am Fahrrad entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Ob der Fahrzeugführer diesen Vorfall mitbekommen hat oder ob Schäden am Fahrzeug entstanden sind, kann derzeit nicht gesagt werden, die Fahrt wurde über die Carl-Maria-von-Weber-Straße weiter in Richtung Ortsausgang fortgesetzt. Da zu der Zeit weitere Fahrzeuge den Bereich befuhren, erhoffen sich die Ermittler des Polizeireviers Eutin Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04521 8010.

