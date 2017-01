POL-HL: OH Neustadt-Pelzerhaken/ Wohnwagen ausgebrannt

Lübeck (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend (12.01.2017) brannte am frühen Abend in Neustadt Pelzerhaken auf dem Campingplatz "Am Strande" ein Wohnwagen völlig aus.

Kurz vor 18:00 Uhr wurde durch den Hausmeister des Campingplatzes gemeldet, dass auf dem Platz offensichtlich ein Wohnwagen brennen würde. Anschließend versuchte er, diesen Wohnwagen selbst zu löschen. Durch die eintreffende Feuerwehr aus Neustadt wurde der Brand abgelöscht. Aufgrund des Windes kam es während des Einsatzes zu starkem Funkenflug. Über die Ursache des Feuers, das gesamte Ausmaß sowie die Höhe des Brandschadens können derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Die Kriminalpolizei aus Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter 04561 61541 erbeten

