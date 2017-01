POL-HL: OH, Fehmarn, Landkirchen a.F./ Unfall mit 3 Verletzten

Lübeck (ots) - Am gestrigen Dienstag (10.01.) gegen 18:20 Uhr kam es in Landkirchen auf Fehmarn im Verlauf der Landstraße 217 zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten und zwei beschädigten PKW.

Eine 76-jährige Fehmaranerin fuhr mit ihrem Mitsubishi Carisma den Teschendorfer Weg in Richtung Landkirchen. An der Einmündung zur Hauptstraße übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen einen aus Richtung Ortsmitte kommenden vorfahrtberechtigten VW Lupo und es kam zum Unfall. Der 28-jährige Fahrer und seine 24-jährige Mitfahrerin, beide ebenfalls auf Fehmarn wohnend, wurden ebenso wie die Mitsubishifahrerin verletzt. Die Seniorin erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in Oldenburg in der Sana-Klinik stationär aufgenommen. Der Lupofahrer und seine Mitfahrerin wurden vorsorglich mit leichteren Verletzungen ebenfalls in die Sana-Klinik gebracht.

Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Höhe des Sachschadens ist noch zu ermitteln.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell