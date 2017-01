POL-HL: HL_St. Gertrud / Polizei stellte Atemalkoholgeruch bei Unfallbeteiligtem fest

Lübeck (ots) - Im Bereich der Gneisenaustraße kam es am Sonntagabend (08.01.2017) zu einem Zusammenprall zwischen einem Pkw und einem Mofa. Der Mofafahrer entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallort.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr eine 28-jährige Lübeckerin mit einem Pkw Volvo die Gneisenaustraße aus Richtung Marliring kommend in Richtung Marlistraße. An der Einmündung der Paul-Behnke-Straße stand ein Mofa. Der Volvo wurde bis zum Stillstand abgebremst, um dem vorfahrtsberechtigten Mofafahrer sein Vorrecht zu ermöglichen. Als beide Fahrzeuge standen, machte der Mofafahrer dennoch keine Anstalten, sich in Bewegung zu setzen. Daraufhin fuhr die 28-jährige mit dem Volvo langsam wieder an. Als der Volvo jedoch ungefähr auf Mitte der Einmündung der Paul-Behnke-Straße war, rollte das Mofa ebenfalls los. Es kam um 20.43 Uhr zu einer Berührung des Vorderrades des Mofas mit der Beifahrertür des Volvo.

Nach einem kurzen Streitgespräch zwischen dem 31-jährigen Beifahrer des Volvos und dem Fahrer des Mofas setzte letzterer sich in Richtung Marliring vom Unfallort ab. Anhand des am Mofa befindlichen Kennzeichens konnte der Fahrer jedoch schnell von der Polizei ausfindig gemacht werden. Der Funkwagenbesatzung vom 3.Polizeirevier, die den Fahrer des Mofas an seiner Wohnanschrift aufsuchten, fiel bei dem Gespräch mit dem 31-jährigen deutlicher Atemalkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab um 21.14 Uhr einen vorläufigen Wert von 1,86 Promille, der 31-jährige musste schließlich zur Blutprobenentnahme mit auf das 3. Polizeirevier genommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell