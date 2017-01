POL-HL: HL Innenstadt, Aegidienstraße/ Autofahrer beschädigt mehrere parkende Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Lübeck (ots) - Am Samstag, dem 07.01.2017, kam es in den frühen Morgenstunden in Lübeck in die Aegidienstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher dann unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ein Zeuge hatte um 05:20 Uhr beobachtet, wie ein heller, eventuell silberner Kleinwagen beim Abbiegen aus dem Belauerfohr in die Aegidienstraße ins Schleudern geriet und in einen dort parkenden Pkw Citroen Berlingo fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen auf einen vor ihm parkenden Audi A6, dieser wiederum auf einen davor parkenden Renault Zoe geschoben. Danach hat der Verursacher zurückgesetzt und ist in Richtung Königstraße weitergefahren und dann in den Pergamentmachergang abgebogen. Auffällig war dabei, dass das Fahrzeug in den Kurvenbereichen jeweils mit durchdrehenden Reifen fuhr. Die Ermittler des 1. Polizeireviers erhoffen sich nun unter Telefon 0451 1310 Hinweise von weiteren Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Unfallverursacher machen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell