POL-HL: Polizeidirektion Lübeck/ Zusammenfassung der Glättelage von Sonnabend, 07.01.2017

Lübeck (ots) - Durch den Deutschen Wetterdienst war umfassend im Vorfeld vor einer Unwetterlage mit Bildung von Blitzeis gewarnt worden.

Im Zeitraum zwischen dem 10:15 und 17:00 Uhr, kam es im Zuständigkeitsbereich der Regionalleitstelle Lübeck (OH, HL, RZ, OD) seitens der Polizei zu 90 glättebedingten Einsätzen, ganz überwiegend Verkehrsunfällen.

Einsatzschwerpunkte waren das Lübecker Stadtgebiet sowie die BAB'en 1 zwischen Hamburg und Lübeck und 20 zwischen dem Kreuz Lübeck und der Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern.

Insgesamt wurden dabei 5 Personen leicht sowie 4 Personen mittelgradig verletzt.

Seit 15:30 Uhr entspannte sich die Lage deutlich.

Die Lage im Einzelnen:

1. Hansestadt Lübeck:

Hier kam es insgesamt zu 46 Verkehrsunfällen im Stadtgebiet. Überwiegend handelte es sich um "Parkrempler".

Überdies kam es auf den Autobahnen 1 und 20 um Lübeck zu 13 Verkehrsunfällen, weitestgehend Alleinunfälle.

Auf der A1, Richtungsfahrbahn Fehmarn, kam der Fahrer eines VW Lupo zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Moisling und Lübeck-Centrum nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf der Seitenschutzplanke. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Da aufgrund eines Schnelltest der Verdacht auf Konsum von THC und Amphetaminen bestand, wurde eine Blutprobe entnommen.

Auf der A 20, Richtungsfahrbahn Bad Segeberg, kam es zwischen den Anschlusssstellen Lübeck Süd und Lübeck Genin zu einem Unfall, bei dem sich ein Pkw überschlug. Hier wurde ein Kleinkind verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

In der Kleinen Gröpelgrube stürzte eine ältere Person und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch im Töpferweg kam ein Fußgänger aufgrund der Glätte zu Fall und zog sich eine Rückenverletzung zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

2. Ostholstein:

In Ostholstein kam es zu 10 glättebedingten Unfällen.

In Neustadt in der Lienaustraße kam ein Radfahrer glättebedingt zu Fall und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. In Burg auf Fehmarn rutschte ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes aus, so dass ihm eine Palette auf ein Bein fiel. In Lensahn zog sich ein Radfahrer nach einem Sturz eine offene Beinverletzung zu. In Bad Schwartau verletzte sich eine Radfahrerin bei einem Sturz.

